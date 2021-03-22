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Минская милиция проверяет сообщение о минировании предприятия "Крион"

На предприятии проводится эвакуация

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Белорусская милиция проверяет информацию о минировании предприятия ОАО "Крион" в Минске. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 6.00 (совпадает с мск) на почту предприятия поступило электронное сообщение о заложенном взрывном устройстве", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на место приехали сотрудники милиции, работает саперно-пиротехническая группа, проводится эвакуация.

ОАО "Крион" находится в Минске на улице Серова. Предприятие специализируется на выпуске кислорода, азота, аргона как в жидком, так и в газообразном состоянии, а также пищевых, поверочных и технических газовых смесей.

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