Военнослужащие Белоруссии и России на учениях провели совместное десантирование

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Белоруссии и России отработали элементы совместного десантирования из самолета ИЛ-76 в рамках батальонных тактических учений, проходящих на белорусской территории. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"Голубые береты совершили погрузку на борт на аэродроме Мачулищи и десантировались на Осиповичском полигоне (Могилевская область). Всего десантировалось 120 военнослужащих", - сообщили в оборонном ведомстве.

По данным пресс-службы, учения продлятся до 27 марта. В них принимает участие личный состав 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Сил специальных операций Белоруссии и около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России.