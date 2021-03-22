Премьер Армении заявил, что армия впредь должна сохранять политический нейтралитет

ЕРЕВАН, 22 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил в понедельник высшему командному составу нового главу Генштаба ВС Артака Давтяна, подчеркнув, что армия должна сохранять политический нейтралитет. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Я должен попросить, мы должны договориться, что нам следует сохранить священным принцип деполитизации вооруженных сил, принцип аполитичности в будущем. Он нужен не мне, нужен не конкретному человеку или группе, это важный принцип, который нужен в первую очередь вооруженным силам", - сказал Пашинян.