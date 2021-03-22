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Главы МИД стран ЕС почтили память жертв теракта 22 марта 2016 года в Брюсселе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что терроризму и экстремизму нет места в европейском обществе

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 государств Евросоюза почтили в понедельник память жертв терактов, которые были совершены ровно пять лет назад в аэропорту и евроквартале Брюсселя. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня утром вместе с министрами иностранных дел мы отдаем дань памяти 32 жертвам брюссельских атак 2016 года, в результате которых также пострадали более 300 человек. Терроризму и экстремизму нет места в наших обществах. Мы остаемся едины в защите свободы и демократических ценностей", - написал он на своей странице в Twitter.

22 марта 2016 года двое смертников устроили взрывы в аэропорту Брюсселя, а спустя час еще один террорист взорвал бомбу на станции метро "Мальбек" в европейском квартале. Как установили следователи, все они были связаны с экстремистской организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также являлись членами той же террористической ячейки, которая осуществила вылазки в Париже 13 ноября 2015 года.

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