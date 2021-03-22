В КНР заявили, что поддержат политическое урегулирование проблемы Корейского полуострова

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Китай будет содействовать политическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова и внесет вклад в поддержание мира и стабильности, а также в развитие региона. Об этом, как сообщило Центральное телевидение Китая, говорится в устном послании председателя КНР Си Цзиньпина лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Отмечается, что послание было передано в понедельник главой Отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао во время его встречи с послом КНДР в Пекине. "Китай будет совместно с КНДР и другими заинтересованными сторонами двигаться к политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова, а также поддерживать мир и стабильность на полуострове и внесет новый позитивный вклад в мир, стабильность, развитие и процветание региона", - приводит его слова телевидение.

Си Цзиньпин поздравил Ким Чен Ына с успешным проведением VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) в январе 2021 года и отметил, что "традиционная дружба Китая и КНДР является общим важным достоянием Компартии Китая и ТПК, а также двух стран и народов".

В свою очередь посол КНДР передал послание Ким Чен Ына, в котором тот поздравил Си Цзиньпина с успехами Китая в борьбе с пандемией коронавируса, а также с достижениями КНР в построении общества среднего достатка и искоренении абсолютной бедности. Как отметил лидер КНДР, он лично, ТПК и население страны намерены развивать отношения с Китаем.