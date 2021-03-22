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Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что дата его проведения и формат пока не определены

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Саммит НАТО состоится в 2021 году в Брюсселе, однако дата его проведения и формат пока не определены. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Бельгии генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Главы государств и правительств стран НАТО проведут встречу позднее в этом году в Брюсселе. Я уже говорил с президентом США [Джо] Байденом, и он подтвердил, что ожидает возможности встречи с союзниками по НАТО. Что касается формата саммита и его даты, это пока согласовывается", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос украинских журналистов, будут ли приглашены на встречу лидеры стран - партнеров альянса, например Украины и Грузии.

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БельгияСтолтенберг, Йенс
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