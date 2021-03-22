Кандидат в премьеры Молдавии заявил, что в ближайшие дни представит кабинет парламенту

КИШИНЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Кандидат в премьеры Молдавии Игорь Гросу представит в ближайшие дни парламенту состав и программу нового правительства. Об этом он написал в понедельник в своем Telegram-канале, комментируя решение Конституционного суда (КС), который признал законным указ президента страны Майи Санду о его выдвижении.

"В ближайшие дни представлю парламенту команду и программу правительства. Как и обещал, наша первоочередная задача - вывести страну из санитарно-экономического кризиса и очистить государственные учреждения", - заявил Гросу.

КС Молдавии постановил в понедельник признать конституционным указ президента от 16 марта 2021 года, касающийся выдвижения кандидата на пост премьера. Как заявила председатель суда Домника Маноле, это решение окончательно и обжалованию не подлежит. По закону у Гросу есть 15 дней, чтобы составить правительственную программу и собрать команду, а затем представить их депутатам.

Выдвижение Гросу, который возглавляет учрежденную Санду Партию действия и солидарности (ПДС), оспорили депутаты крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Они считают, что президент повторно нарушила конституцию, не согласовав кандидатуру на пост премьера с депутатами.

Политический кризис

Санду одержала победу на президентских выборах в ноябре прошлого года, пообещав своим избирателям искоренить коррупцию в стране, для чего потребовала отставки правительства и роспуска парламента. Под давлением акций протеста оппозиции в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывали социалисты.

Ранее Санду выдвинула на пост премьера представителя ПДС Наталью Гаврилицу, но ее кандидатура была отклонена депутатами. Молдавская конституция отводит на утверждение правительства две попытки. К противостоянию подключились дипломаты западных стран, которые выразили поддержку Санду, высказавшись за досрочные парламентские выборы в Молдавии.

После чего Санду призвала депутатов снова отклонить новый кабинет, чтобы получить право распустить парламент. По мнению наблюдателей за этим требованием может стоять желание улучшить представительство учрежденной Санду проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), которая сейчас располагает всего 15 мандатами из 101.

Со своей стороны, большинство депутатов в парламенте считают, что стране необходимо полноценное правительство, которое до проведения досрочных выборов справится с пандемией и экономическим кризисом. Они предложили своего кандидата на пост премьера, которым стал посол Молдавии в России Владимир Головатюк. Однако Санду отказалась встречаться с парламентским большинством до вынесения окончательного решения КС.