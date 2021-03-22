{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-сопредседатель прокурдской партии приговорен к 3,5 года тюрьмы за оскорбление Эрдогана

Селахаттин Демирташ отверг обвинения и сказал, что занимался лишь критикой правительства страны

АНКАРА, 22 марта. /ТАСС/. Суд в Турции приговорил бывшего сопредседателя прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа к 3,5 года тюремного заключения по обвинению в оскорблении президента Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV.

Демирташа осудили за его высказывания в адрес турецкого лидера, сделанные в декабре 2015 года. Обвиняемый отверг обвинения и сказал, что занимался лишь критикой правительства страны.

17 марта турецкая прокуратура обратилась в Конституционный суд с запросом на роспуск ПДН. В документе утверждалось, что заявления и действия членов политического движения "были направлены на раскол между государством и народом". В январе 2017 года сопредседателям ПДН Демирташу и Фиген Юксекдаг инкриминировали террористическую деятельность и пропаганду терроризма. В Анкаре полагают, что эта партия, будучи представленной в парламенте, по-прежнему поддерживает связи с Рабочей партией Курдистана (считается в Турции террористической организацией) и может действовать как ее политическое крыло.

Теги
Турция
Политический кризис в Мьянме
Минфин США ввел санкции в отношении двух граждан и двух военных формирований Мьянмы
Под санкции попали, в частности, начальник полиции и заместитель министра внутренних дел Мьянмы Тхан Хлайн
Читать полностью