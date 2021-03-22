Экс-сопредседатель прокурдской партии приговорен к 3,5 года тюрьмы за оскорбление Эрдогана

АНКАРА, 22 марта. /ТАСС/. Суд в Турции приговорил бывшего сопредседателя прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа к 3,5 года тюремного заключения по обвинению в оскорблении президента Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV.

Демирташа осудили за его высказывания в адрес турецкого лидера, сделанные в декабре 2015 года. Обвиняемый отверг обвинения и сказал, что занимался лишь критикой правительства страны.

17 марта турецкая прокуратура обратилась в Конституционный суд с запросом на роспуск ПДН. В документе утверждалось, что заявления и действия членов политического движения "были направлены на раскол между государством и народом". В январе 2017 года сопредседателям ПДН Демирташу и Фиген Юксекдаг инкриминировали террористическую деятельность и пропаганду терроризма. В Анкаре полагают, что эта партия, будучи представленной в парламенте, по-прежнему поддерживает связи с Рабочей партией Курдистана (считается в Турции террористической организацией) и может действовать как ее политическое крыло.