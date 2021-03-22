Трамп считает, что действия Байдена принесут финансовую выгоду России и Украине

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Политика администрации нового президента США Джо Байдена в сфере энергетики принесет выгоду ряду стран, в том числе России и Украине. Такое мнение выразил в понедельник в эфире телеканала Fox News бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Через три месяца мы перестанем быть энергетически независимыми", - сказал он. "Я так упорно работал над этим. Впервые мы стали энергетически независимыми. Мы не нуждались в России, мы не нуждались в Ближнем Востоке, в ком-либо еще", - добавил республиканец. "А теперь от этого отказываются", - подчеркнул он. "Кстати, все эти страны, включая Украину, где у его [Байдена] сына есть интересы, большие интересы, сделают на этом состояние. Они сделают состояние", - полагает Трамп.

В октябре 2020 года в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена, который является сыном действующего американского лидера. Из нее следует, что Хантер Байден мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США.