В ООН заявили, что обеспокоены давлением на журналистов в Мьянме

ООН, 22 марта. /ТАСС/. Команда ООН в Мьянме обеспокоена действиями военных, захвативших власть в стране, которые оказывают давление на независимые СМИ, тем самым ограничивая свободу слова. Об этом в понедельник на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Команда также очень обеспокоена продолжающимися усилиями [властей] подорвать свободу слова, путем увеличения давления на независимые издания", - сказал он.

Заместитель генсека всемирной организации также отметил, что в Мьянме с начала февраля от рук служб безопасности страны погибли по меньшей мере 224 человека, еще сотни людей, в том числе женщины и дети, пострадали. "Наши коллеги продолжают призывать военных воздерживаться от применения силы в отношении мирных протестующих", - отметил Хак.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.