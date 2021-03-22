Госдеп США утверждает, что от ударов России и сил Сирии пострадали мирные жители

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США утверждает, что в результате недавних российских ударов с воздуха и артобстрелов, предпринятых войсками арабской республики, в провинциях Алеппо и Идлиб имеются пострадавшие из числа мирных граждан.

"США решительно осуждают предположительно имевшие место вчера [в воскресенье] артиллерийские обстрелы со стороны режима [президента Сирии Башара] Асада и российские удары с воздуха в западной части Алеппо и Идлибе", - говорится в обнародованном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Согласно изложенной им информации, в результате артобстрела госпиталя погибли "несколько пациентов", получили ранения более 10 сотрудников персонала учреждения. Между тем "координаты этого госпиталя были [заблаговременно] переданы в механизм деконфликтации ООН", настаивает Прайс.

Кроме того, вследствие российских ударов якобы погиб один мирный житель Сирии. Эти операции, по версии Прайса, также поставили под угрозу поставки "остро необходимой помощи" в упомянутые районы ближневосточной страны.

В заключение представитель Госдепартамента США отметил, что Вашингтон вновь призывает к "общенациональному прекращению огня" в Сирии.

Российские военные в этой арабской республике неоднократно подчеркивали, что не наносят удары по гражданским объектам.