Помощник Байдена заявил, что США и РФ могут взаимодействовать по ключевым направлениям

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена полагает, что у Москвы и Вашингтона есть множество разногласий, однако взаимодействие в ключевых сферах между странами возможно. Об этом заявил в понедельник в интервью журналистам телеканала MSNBC помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым направлениям, в том числе в сфере атома, где мы несколько недель назад продлили на пять лет новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС)", - приводит слова Салливана телеканал.

Салливан также сообщил, что администрация Байдена рассчитывает на взаимодействие с рядом государств, в том числе РФ и Китаем, в денуклеаризации Корейского полуострова.

Говоря о КНДР, он отметил: "Мы пока не получали от них информации напрямую по дипломатическим каналам. Мы обратились [к ним], поскольку считаем, что дипломатия должна быть одним из элементов в процессе обеспечения денуклеаризации Северной Кореи. Мы по-прежнему нацелены на достижение этой цели".

"Мы хотим гарантировать, что предпринимаем усилия совместно с нашими союзниками Японией и Южной Кореей и взаимодействуем с другими странами в регионе, включая Китай и Россию, в рамках процесса, который должен продемонстрировать, что в конечном счете Северной Корее следует действовать конструктивно", - добавил Салливан.