Лидера белорусских социал-демократов Борисова арестовали на 15 суток

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Председатель Белорусской социал-демократической партии (БСДП) Игорь Борисов, задержанный в воскресенье, получил 15 суток административного ареста.

Сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале в понедельник.

"Председателю БСДП Игорю Борисову дали 15 суток административного ареста", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что на политика составили протокол по статье 24.3 КоАП ("Неповиновение милиции"). Согласно протоколу, Борисов отказывался выходить из служебного автомобиля, вел себя вызывающе.

Также пресс-служба сообщили и о задержании в понедельник председателя Гродненской областной организации БСДП.

Борисова задержали в Минске 21 марта и поместили в изолятор временного содержания, в понедельник состоялся суд.

Ранее БСДП была среди представителей оппозиционных партий и движений, которые подали заявку в Мингорисполком на проведение массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской народной республики, которую отмечают оппоненты власти 25 марта. По словам председателя партии "Белорусский народный фронт" Григория Костусева, городские власти пока ответ на заявку не дали, однако минская милиция уже отказала в заключении договора на охрану порядка на акции.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция призывает своих сторонников к новым централизованным акциям весной, первая из которых намечена на День воли.