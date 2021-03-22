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В США заявили, что на переговорах с КНР не собирались идти на уступки по ключевым вопросам

По словам помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана, США готовы были вести диалог с Китаем по тем пунктам, где интересы двух государств совпадают

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в ходе недавних переговоров с Китаем не собирались идти на уступки по ключевым вопросам, вызывающим обеспокоенность Соединенных Штатов. Об этом в понедельник в интервью журналистам телеканала MSNBC заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, США готовы были вести диалог с Китаем по тем пунктам, где интересы двух государств совпадают, например борьба с климатическими изменениями, а также ситуация в Иране и Афганистане. При этом, по его словам, это не означало, что американская сторона пойдет на "какие-либо уступки по другим проблемам". По мнению Салливана переговоры с Китаем были призваны показать, что "есть пункты в наших отношениях, где в интересах США работать вместе, но есть вопросы, где мы будем отвечать на агрессивное поведение Китая".

На прошлой неделе в Анкоридже (штат Аляска) состоялись переговоры на высоком уровне между США и Китаем. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Энтони Блинкен и Салливан. Их визави - член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. В ходе двухдневного мероприятия стороны столкнулись с серьезными разногласиями, однако по его итогам констатировали проведение конструктивного диалога.

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