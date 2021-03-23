Венецианская комиссия призвала продолжить реформирование Конституционного суда Украины

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Авторы законопроекта о реформе Конституционного суда Украины (КСУ) учли ряд замечаний Венецианской комиссии Совета Европы (СЕ), но должны продолжить работу над этим документом для устранения других недостатков. Такое мнение высказали в понедельник эксперты Венецианской комиссии по итогам рассмотрения украинского проекта.

"Проект закона включает рекомендации, сделанные Венецианской комиссией в ее предыдущем заключении по реформе Конституционного суда", - говорится в заявлении. Главные нововведения, по словам экспертов, "касаются подачи конституционных жалоб, гласности и прозрачности конституционного производства, доступа к материалам дел, дисциплинарной ответственности судей и внутреннего функционирования КСУ".

В комиссии выразили надежду, что "эти изменения позволят улучшить доступ заявителей к услугам суда с помощью обращений и электронных заявлений". Вместе с тем, как указали эксперты, "проект содержит недостатки". Один из них члены Венецианской комиссии видят в "отсутствии положений о новой системе конкурсного отбора судей". "Текущие вакансии в Конституционном суде должны заполняться только после улучшения системы назначений", - считают юристы.

Венецианская комиссии СЕ обнародовала рекомендации авторам проекта для нового этапа их работы. "С точки зрения процедурной экономии, рассмотрение конституционной жалобы, в которой Сенат считает положение закона неконституционным, должно быть передано в Большую палату только в том случае, если президент или парламент потребуют такой передачи", - подчеркивают эксперты.

По их мнению, "инициатива о возбуждении дисциплинарного производства должна быть передана Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)". В комиссии также отмечают, что "суд должен иметь возможность пересмотреть свое собственное решение, если один из его судей был осужден в последней инстанции за получение взятки в связи с принятием этого решения".

Конституционный кризис

Конституционный кризис на Украине начался осенью 2020 года, когда 27 октября КСУ признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Это вызвало резкую реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который заявил об угрозе нацбезопасности и внес в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей и признании их решения недействительным. Однако позже он попросил не рассматривать инициативу до получения выводов Венецианской комиссии.

Верховная рада 4 декабря 2020 года утвердила компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Венецианская комиссия по просьбе президента Украины 11 декабря предоставила два вывода с рекомендациями по выходу из кризиса. В первом эксперты отмечали, что решение КСУ не имеет четкой аргументации и твердой основы в нормах международного права. Во втором же подчеркивалось, что КСУ не может быть наказан за свои решения, но его работа может быть улучшена.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от должности судьи на два месяца, позднее решение было продлено еще на месяц. 19 января Госбюро расследований Украины предъявило Тупицкому обвинение по двум статьям Уголовного кодекса - в заведомо ложных показаниях и подкупе свидетеля. В дальнейшем Окружной административный суд Киева запретил Тупицкому появляться на рабочем месте. 9 февраля Печерский районный суд Киева предоставил разрешение Государственному бюро расследований на доступ к личным делам Тупицкого, его заместителя и остальных судей с последующей возможностью изъятия этих документов.