Первый министр Шотландии избежала отставки накануне выборов в парламент

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Первый министр Шотландии Никола Стерджен избежала отставки, угроза которой появилась накануне выборов в парламент, предстоящих 6 мая. Как сообщил в понедельник телеканал Sky News, независимое расследование, проведенное бывшим генпрокурором Ирландии Джеймсом Хэмилтоном, показало, что Стерджен не нарушала кодекс поведения министра, в чем ее обвиняли политические противники.

Карьера Стерджен и перспективы победы Шотландской национальной партии (ШНП) на выборах оказались под угрозой из-за скандала, спровоцированного ее предшественником на посту лидера ШНП Алексом Салмондом, который занимал пост первого министра Шотландии в 2007-2014 годах. Стерджен обвиняли в том, что она вовремя не уведомила парламент о конфиденциальной встрече с Салмондом в апреле 2018 года, когда против политика были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Возник также вопрос о том, что Стерджен могла намеренно или ненамеренно ввести парламент в заблуждение, отвечая на вопросы об обстоятельствах встречи с Салмондом и факторах, влиявших на ход расследования. Сам Салмонд, которого в марте прошлого года оправдали по всем пунктам обвинения, утверждал, что Стерджен запустила судебное разбирательство в его отношении, чтобы свести личные счеты.

"Я пришел к выводу, что первый министр ни в одном случае не нарушала положений кодекса", - заявил в своем решении Хэмилтон. Если бы он пришел к противоположному выводу, первый министр Шотландии должна была бы подать в отставку. Сама Стерджен, отрицавшая все обвинения в свой адрес, заявила, что испытывает "большое облегчение" в связи с вынесенным решением. Несмотря на заключение, к которому пришел независимый эксперт, партии, оппонирующие ШНП, которая в 2016 году сформировала правительство меньшинства, попытаются во вторник вынести Стерджен вотум недоверия.

Политические последствия

Ряд политических комментаторов в Великобритании полагает, что последствия дела Салмонда будет иметь негативные последствия для правящей партии. По их мнению, конфликт между Стерджен и Салмондом, которые были соратниками долгие годы, может привести к расколу партии, сказаться на популярности ШНП в преддверии грядущих выборов и привести к снижению поддержки независимости Шотландии у избирателей.

Ранее руководство ШНП неоднократно заявляло о намерении провести очередной референдум об отделении Шотландии от Соединенного Королевства и по сути сделало этот вопрос одним из главных пунктов своей избирательной программы. Согласно данным опроса, опубликованным 28 февраля социологической компанией Survation, число жителей Шотландии, выступающих за независимость, значительно сократилось за последние недели на фоне скандала вокруг Стерджен, уступив в количественном выражении сторонникам единства Великобритании.

Предыдущий референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году при Салмонде. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном, что вынудило первого министра Шотландии подать в отставку. Однако региональное правительство, уже возглавляемое Стерджен, воспользовалось итогами общебританского референдума в 2016 году о дальнейшем членстве в Евросоюзе, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.