Reuters: экс-юрист штаба Трампа требует отклонить иск от разработчика ПО для голосования

ТАСС, 23 марта. Адвокат Сидни Пауэлл, которая ранее представляла интересы избирательного штаба экс-президента США Дональда Трампа, потребовала от суда отклонить поданный против нее иск со стороны компании Dominion, выпускающей электронные машины и программное обеспечение для голосования. Об этом в понедельник со ссылкой на судебные документы сообщило агентство Reuters.

По его данным, Пауэлл настаивает на том, что у Dominion не было основания для подачи судебного иска. По ее мнению, она имела возможность высказывать свое мнение о разработчике машин для голосования в рамках права на свободу слова.

Компания Dominion подала судебный иск к Пауэлл в начале января. Истцы требуют от нее выплатить компенсацию в размере $1,3 млрд, поскольку ранее Пауэлл заявляла о причастности Dominion к фальсификациям на выборах.

Пауэлл настаивала на том, что спецслужбы Ирана и Китая якобы могли внедрить своих агентов в Dominion, чтобы помочь на выборах демократу Джо Байдену. Кроме того, она утверждала, что компания якобы была основана с помощью средств Венесуэлы для проведения манипуляций на выборах в пользу Байдена. В компании Dominion подчеркнули, что ей был нанесен серьезный ущерб из-за распространения таких утверждений.

Пауэлл ранее выполняла обязанности адвоката избирательного штаба Трампа. В этот период она, в частности, выступала с предположением, что Венесуэла организовала заговор для фальсификации выборов в Соединенных Штатах с использованием электронного оборудования для подсчета голосов. Как сообщал портал Axios, в связи с этим в Белом доме обсуждалась возможность издания специального исполнительного указа о принудительном изъятии машин для голосования и их изучения под руководством Пауэлл. Впоследствии штаб республиканца принял решение дистанцироваться от нее как от своего представителя.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.