Псаки анонсировала открытие новых центров для детей нелегальных мигрантов в США

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в свете кризиса на границе с Мексикой намерена открыть новые центры для содержания несовершеннолетних нелегальных мигрантов. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире канала CNN.

"Мы объявили об открытии новых центров, в ближайшие дни и недели мы объявим об открытии еще большего их числа", - отметила она. По словам Псаки, речь идет о местах, "где у детей будет возможность получить медицинскую помощь".

Администрация Байдена подверглась жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые пытаются проникнуть в США незаконно из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового президента США к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.