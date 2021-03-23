Советник Госдепа обсудил по телефону с Макеем отношения между США и Белоруссией

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле обсудил с главой белорусского МИД Владимиром Макеем ситуацию в Белоруссии, а также отношения между двумя странами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госдепа.

"Советник Госдепа <...> разговаривал сегодня с главой МИД Белоруссии <...> о ситуации в Белоруссии и текущем состоянии двусторонних отношений", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба Госдепа, в ходе беседы стороны, в частности, "обсудили ожидаемый обмен послами между США и Белоруссией, отметив, что открытые линии связи будут на пользу обеим странам".

"Советник Шолле четко указал на необходимость немедленного освобождения всех без исключений политических заключенных в Белоруссии, особо отметив безотлагательность дела <...> Игоря Лосика", - говорится в сообщении. По мнению Госдепа, данный звонок "подчеркивает решительную поддержку Соединенными Штатами предложений об искреннем диалоге" между властями Белоруссии и оппозицией "с целью проведения в этом году свободных и справедливых выборов с присутствием международных наблюдателей".

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией начали теплеть после президентских выборов 2015 года. Однако этот процесс остановился после прошлогодних выборов лидера Белоруссии. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. На должность американского посла в Минске была назначена Джули Фишер, кандидатуру которой Сенат Конгресса утвердил в декабре. В конце декабря Госдепартамент США сообщил, что Фишер приведена к присяге, однако в Минск она до настоящего момента не прибыла. На прошлой неделе исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявлял, что Соединенные Штаты решают сейчас, где именно и каким образом будет работать новый американский посол в Белоруссии.