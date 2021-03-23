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Блинкен заявил, что США хотят возобновить и оживить партнерство с союзниками по НАТО

Госсекретарь добавил, что наступил поворотный момент в развитии Североатлантического альянса

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. США намерены возобновить и оживить партнерство в рамках Североатлантического альянса. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Я приехал сюда, чтобы от имени США выразить нашу сильную приверженность союзникам. США хотят возобновить партнерство прежде всего с союзниками по НАТО, оживить его, как это было раньше", - сказал он и подчеркнул, что наступил поворотный момент в развитии Североатлантического альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил в свою очередь, что с приходом президента Джо Байдена у НАТО появилась уникальная возможность начать новую главу в трансатлантических отношениях.

Главы МИД 30 стран НАТО проведут во вторник и среду в Брюсселе первую личную встречу с участием представителя новой администрации США - госсекретаря Энтони Блинкена. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в понедельник, главными темами станут обсуждение перестройки альянса в рамках концепции "НАТО-2030", которая должна подготовить организацию к "вызовам будущего", дискуссии о проблеме вывода войск из Афганистана, а также отношения с Россией.

Теги
СШАБлинкен, Энтони
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