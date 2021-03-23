El Mundo: родственник Хуана Карлоса I признал, что оплачивал ему частные рейсы

МАДРИД, 23 марта. /ТАСС/. Родственник Хуана Карлоса I, отрекшегося от испанского престола в 2014 году, Альваро де Орлеанс признал, что оплачивал перелеты для экс-главы государства на частном самолете в течение 12 лет. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo.

По ее информации, де Орлеанс в понедельник в ходе видеоконференции из Монако дал показания заместителю прокурора Верховного суда Испании, который ведет расследования, связанные с почетным монархом. Как передает издание, родственник Хуана Карлоса I признал, что в период с 2006 по 2018 год через свой фонд оплачивал частные рейсы бывшего главы государства.

Во многих случаях почетный король путешествовал в сопровождении своей экс-любовницы Коринны Ларсен. Как заверил де Орлеанс, благодаря такой схеме Хуан Карлос I мог совершать перелеты, не привлекая внимания общественности. Родственник бывшего главы государства, которому не предъявлено никаких обвинений, вновь отрицал, что действовал в качестве доверенного или подставного лица почетного монарха.

В конце февраля этого года Хуан Карлос I погасил задолженность по налогам в Испании на сумму €4,4 млн. По данным местных СМИ, речь идет о незадекларированном доходе на общую сумму свыше €8 млн. Эти средства включали стоимость рейсов на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом де Орлеанса.

9 декабря прошлого года почетный король уже заплатил в Испании по налоговой задолженности за период с 2016 по 2018 год более €678 тыс. Задолженность, как предполагается, была связана с расследованием прокуратурой возможного использования почетным королем карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся. Деньги якобы были предоставлены мексиканским предпринимателем.

3 августа 2020 года стало официально известно о том, что почетный монарх сообщил своему сыну, королю Филиппу VI о решении покинуть страну. 83-летний экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. Хотя Хуану Карлосу I не предъявлено никаких обвинений в Испании, прокуратура ведет несколько расследований, связанных с его деятельностью. Сейчас он находится в ОАЭ.