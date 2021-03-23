ВМС США намерены оснастить свои новейшие эсминцы гиперзвуковыми ракетами

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Военно-морские силы США планируют оснастить свои новейшие эсминцы-невидимки класса Zumwalt ("Зумуолт") гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщил в понедельник специализированный интернет-портал Military & Aerospace Electronics ("Милитари энд эйрспейс электроникс"), который ссылается на представителей одного из управлений министерства ВМС под названием Программы стратегических систем.

Как отмечает портал, управление разослало уведомление военным подрядчикам, предложив им до 5 апреля представить свои предложения по поводу того, "как интегрировать еще находящееся в разработке гиперзвуковое оружие с бортовыми системами трех эсминцев класса Zumwalt". "Размещение гиперзвукового оружия на этих трех эсминцах должно стать частью проекта ВМС, обеспечивающего возможность нанесения ударов по целям по всему миру в течение менее одного часа, - подчеркивает портал. - Для таких ударов предполагается использовать гиперзвуковые ракеты, способные лететь со скоростью, превышающей в пять раз скорость звука".

В настоящее время в распоряжении Пентагона есть два эсминца класса "Зумуолт"(проект DDG-1000). Третий корабль этого класса - "Линдон Джонсон" (USS Lyndon B. Johnson) - дооборудуется, и предполагается, что он вступит в строй в текущем году. Первый - "Зумуолт" (USS Zumwalt) - был передан ВМС в 2016 году, второй - "Майкл Монсур" (USS Michael Monsoor) - в 2019 году.

Изначально планировалось построить 28 эсминцев-невидимок, но из-за бюджетных ограничений и высокой стоимости экспериментальных технологий, которые были заложены в конструкцию, Пентагону пришлось вносить коррективы. Число эсминцев сократили сначала до семи, а потом до трех. Они могут обойтись налогоплательщикам в общей сложности в 22 млрд долларов. Журнал "Дифенс ньюс" подчеркивал, что "это самые дорогостоящие эсминцы в истории американских ВМС".

Zumwalt при длине около 186 м являются наиболее крупными эскадренными миноносцами США. При их строительстве в максимально возможном объеме использовались стелс-технологии. Малозаметность кораблей также обеспечивается за счет особой формы корпуса. По бортам размещены универсальные вертикальные пусковые установки суммарной емкостью 80 ракет, в которые могут загружаться крылатые ракеты Tomahawk ("Томагавк"), зенитные управляемые ракеты и противолодочные ракеты.