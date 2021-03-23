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Пандемия COVID-19
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ЕС намерен применить юридические меры против AstraZeneca за недопоставку вакцин

Эти меры включают, в частности, "пропорциональные ограничения экспорта", заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович
© Cecilia Fabiano/LaPresse via AP

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Евросоюз вынужден прибегнуть к юридическим действиям, включая ограничения экспорта, против AstraZeneca за недопоставку вакцины. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на пресс-конференции во вторник по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам.

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"Не секрет, что у ЕС есть проблемы с AstraZeneca, компания не выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства, коммуникация с ней затруднена, при этом страны ЕС остро зависят от нее для выполнения своих планов вакцинации, поэтому у нас нет иного выбора кроме применения юридических мер в отношении нее", - подчеркнул Шефчович, отметив, что эти меры включают, в частности, "пропорциональные ограничения экспорта".

ЕС получил к настоящему моменту около 70 млн доз вакцины вместо законтрактованных 180 млн, сообщил Шефчович.

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