El Mundo: в Испании просят свыше 60 лет тюрьмы для экс-главы МВФ за мошенничество

МАДРИД, 23 марта. /ТАСС/. Прокуратура по делам о коррупции Испании просит более 60 лет лишения свободы для бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато по делу о сокрытии имущества за рубежом. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo.

По ее информации, ведомство подготовило обвинительное заключение, в котором Рато подозревается в 11 преступлениях против государственной казны, а также в отмывании средств, коррупции при ведении бизнеса, банкротстве, вызванном преступной халатностью, и фальсификации документов.

Прокуратура считает, что Рато с 1999 года владел имуществом, которое было скрыто от испанской налоговой службы. При содействии различных компаний экс-глава МВФ мог заниматься финансовой инвестиционной деятельностью, используя множество банковских счетов, которые были открыты на Багамских островах, в Швейцарии, Люксембурге, Великобритании и Монако.

По данным газеты El Pais, предполагается, что Рато мог совершить мошенничество на сумму более €8,5 млн. Прокуратура запросила для него от 61 года до 83 лет тюрьмы.

Родриго Рато занимал посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента банка Bankia (2010-2012). Ранее он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о финансовом мошенничестве. В феврале этого года суд по пенитенциарному надзору принял решение об условно-досрочном освобождении 72-летнего Рато.