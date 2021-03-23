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СМИ: контролируемая военными США база в Дейр-эз-Зоре подверглась обстрелу

По информации телеканала Al Mayadeen, в результате инцидента есть пострадавшие среди американских военных
© U.S. Army photo by Spc. Zoe Garbarino via AP, архив

ТАСС, 23 марта. База американских военнослужащих, расположенная в районе нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась обстрелу. С таким утверждением выступил во вторник телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, по месторождению была выпущена ракета. Утверждается, что в результате инцидента есть пострадавшие среди американских военных.

В Вашингтоне пока не комментировали данную информацию.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии", которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии. В конце 2019 года экс-президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из главных задач которых будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.

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