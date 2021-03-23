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Кризис в Белоруссии

МИД Польши сообщил о задержании в Гродно главы Союза поляков в Белоруссии

Замминистра иностранных дел страны Марчин Пшидач уточнил, что консул Польши в Гродно немедленно отправился на место ареста Анжелики Борис

ВАРШАВА, 23 марта. /ТАСС/. Председатель Союза поляков в Белоруссии Анжелика Борис задержана в Гродно. Об этом сообщил во вторник в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"МИД Польши получил информацию о задержании главы Союза поляков в Белоруссии Анжелики Борис. Консул Польши в Гродно немедленно отправился в место ареста и налаживает контакт с местными властями с целью выяснения обстоятельств задержания", - написал он, подчеркнув, что консул также пытается связаться с самой Борис.

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БелоруссияПольшаКризис в Белоруссии
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