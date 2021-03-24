СМИ: единое правительство Ливии получило полномочия от временного кабмина ат-Тани

КАИР, 24 марта. /ТАСС/. Заседавшее на востоке Ливии в период раскола страны временное правительство Абдаллы ат-Тани передало во вторник полномочия Правительству национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы. Об этом сообщил информационный портал "Либия геральд".

Церемония, состоявшаяся в штаб-квартире временного кабмина в Бенгази, носила символический характер. "Период разделения закончился, - заявил на ней вице-премьер Хусейн аль-Гатрани. - Единое правительство создано для работы в интересах граждан всей страны, во всех регионах".

16 марта прошла церемония официальной передачи властных полномочий новому кабмину от заседавшего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа.

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти - ПНС Сарраджа в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои, а весной 2019 года Хафтар, ставка которого находится в Бенгази, развернул наступление на столицу. ПНС в ответ мобилизовало своих сторонников, в том числе наиболее боеспособные мисуратские бригады, а также обратилось за поддержкой к Турции.

В начале февраля после начавшихся еще в прошлом году по различным трекам переговоров Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.