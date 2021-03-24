Эксперт: новые санкции против России нужны Зеленскому для давления на нее и для рейтинга

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского, вводящий в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против российских граждан и компаний, необходимы главе государства как инструмент давления на РФ и для сохранения или повышения собственного рейтинга. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Санкции - это всегда инструмент не справедливости, не законности, а инструмент политики, политической целесообразности. Эти санкции будут работать как инструмент давления на Россию и инструмент разыгрывания патриотической карты для Зеленского внутри страны, что потенциально может усилить или стабилизировать его рейтинг", - полагает эксперт.

В то же время, по мнению Бортника, существенного эффекта от нынешних ограничительных мер президент Украины не получит, однако он имеет шанс укрепиться в позициях на фоне оппонентов. "Большого перелома от этих санкций ожидать не стоит. Не следует надеяться, чтобы они кардинально поменяли ситуацию в украино-российских отношениях, или в отношении Крыма, или в плане рейтинга Зеленского. Но они позволят сохранить ему образ сильной руки, контролировать информационное и политическое пространство, оказывать серьезное давление на оппонентов, постоянно перехватывать информационную инициативу, то есть сохранять контроль над ситуацией, что в конечном итоге ведет к постепенному улучшению рейтингов и, главное, к отсутствию серьезного роста рейтингов у оппонентов", - прогнозирует политолог.

Цели санкций

Бортник уточнил, что в целом у нынешних санкций три цели. "Во-первых, в них кроется общая стратегия на формирование нового патриотического или даже ультрапатриотического образа Зеленского, который позволяет ему бороться за лояльность правого политического сегмента Украины, конкурировать с Петром Порошенко. Во-вторых, это продолжение разогревания крымской тематики, информационного разогревания под "Крымскую платформу" (новая переговорная платформа, которую планирует запустить Киев - прим. ТАСС), презентация которой состоится в августе. В-третьих, это борьба с российским информационным влиянием на Украине", - перечислил он.

Эксперт также отметил высокую санкционную активность Зеленского и СНБО в целом, которая наблюдается последний месяц. "Активность поясняется необходимостью держать высокий темп, потому что сегодня происходит управление страной в режиме СНБО, а де факто - управление в режиме чрезвычайного положения без введения такового. Это требует динамики, и большие паузы будут информационно разрушать эффект такого инструмента, снижать уровень общественного внимания и напряжения", - пояснил Бортник.

Вечером во вторник Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на три года в отношении ряда российских компаний и СМИ, в том числе "Росгосстраха", ТАСС и МИА "Россия сегодня", белорусских фирм "Лайф групп" и "Экми косметикс групп", 23 граждан РФ, среди которых первый заместитель главы МВД Александр Горовой и ряд сенаторов, и трех депутатов Европарламента от Франции Виржини Жорона, Жан-Лен Лакапеля и Филиппа Оливье. В список попали дом отдыха "Прибрежный" и завод "Массандра" в Крыму.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.