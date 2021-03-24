Сенатор-демократ Берни Сандерс высказался против блокировки в Twitter Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Американский сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс высказался против блокировки в социальной сети Twitter своего политического оппонента, бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа.

"Послушайте, в качестве примера можно взять бывшего президента Трампа. Он был расистом, сексистом, ксенофобом, патологическим лжецом, придерживался авторитарных взглядов и не верил в верховенство права. От него хороших новостей не жди", - сказал политик во вторник в беседе с журналистом газеты The New York Times Эзрой Кляйном, отвечая на вопрос, считает ли он, что сторонники либеральных взглядов в США порой переусердствуют в стремлении "подвергнуть цензуре и подавить" идеи, не соответствующие их мировоззрению.

"Однако спросите меня, чувствую ли я себя комфортно в ситуации, когда действующий на тот момент президент Соединенных Штатов оказался лишен возможности высказывать свою точку зрения в Twitter? - продолжил демократ, добивавшийся выдвижения кандидатом на президентских выборах 2020 года в США. - Нет, я не чувствую себя комфортно". По словам сенатора, в борьбе с ненавистью в интернете необходимо соблюдать баланс, который пока не найден. "Ведь если вчера был заблокирован Дональд Трамп, то завтра на его месте может оказаться кто-то, кто придерживается совсем иных взглядов", - отметил он.

Сандерс пояснил, что ему не нравится, что "такая власть оказалась в руках нескольких людей, возглавляющих высокотехнологичные компании". "Но дьявол, очевидно, кроется в деталях, и нам еще долго и усердно предстоит размышлять над решением этой проблемы", - заключил сенатор.

Учетная запись Трампа в Twitter была заблокирована в последние недели его пребывания на посту президента США. Он также был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время главой администрации США, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В минувший понедельник Трамп заявил в радиопрограмме американской журналистки Лизы Бут, что намерен публиковать свои заявления с помощью собственной интернет-платформы. По словам представителя Трампа Джейсона Миллера, данная платформа может быть представлена через два или три месяца и привлечет "десятки миллионов" людей.