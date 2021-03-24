Созданием новых противоракет в США займутся Lockheed Martin и Northrop Grumman

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Создание нового поколения систем противоракетной обороны (ПРО) в США поручено компаниям Lockheed Martin и Northrop Grumman. Об этом выборе Министерства обороны США, обнародованном во вторник, сообщило издание Defense One.

Пентагон, таким образом, отклонил заявку на участие в этих разработках компании Boeing, также претендовавшей на долю в проекте и в настоящее время задействованной в производстве нынешнего поколения противоракет. Новые системы ПРО, как заявлено, призваны защитить Соединенные Штаты от нападений с использованием ракет большой дальности, в том числе с территорий КНДР и Ирана. Будущие противоракеты заменят нынешние аналоги наземного базирования, размещенные в штатах Аляска и Калифорния.

Две отобранные компании, как указали в Пентагоне, будут теперь конкурировать между собой в осуществлении данных разработок, оцениваемых на 2022 финансовый год (начнется 1 октября) в $1,6 млрд. Победителю, как ожидается, достанется контракт на строительство около 20 новых ракет-перехватчиков в середине 2020-х годов.

"Сегодняшнее предоставление контрактов [двум компаниям] является важным шагом в модернизации нашей системы противоракетной обороны, - приводит Defense One заявление Стейси Каммингс, исполняющей обязанности заместителя помощника министра обороны по вопросам приобретения и самообеспечения. - Перехватчики следующего поколения выполняют важную роль в обеспечении безопасности нашей территории, и наша закупочная стратегия призвана обеспечить получение министерством максимума инновационных разработок, чтобы поспевать за быстро меняющимися угрозами".

Обе компании заявили о готовности полностью мобилизовать весь свой технический потенциал и все возможности на выполнение поставленной перед ними задачи.

Boeing, для которой выбор Пентагона стал, по оценкам издания, "мощным ударом", выразила сожаление по этому поводу, но дала понять, что она пока не отказывается от борьбы за участие в проекте. "Хотя пока преждевременно выступать с комментариями по поводу наших последующих шагов - до нашего участия в официальном представлении этого решения - важно отметить, что сегодняшнее объявление никак не скажется на наших обязательствах перед Агентством по ПРО", - приводит издание заявление компании.