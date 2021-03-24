Госсовет КНР заявил, что однобокие санкции США помогли распространению коронавируса в мире

ПЕКИН, 24 марта. /ТАСС/. Односторонние санкции США против целого ряда стран ослабили международные меры по противодействию коронавирусу нового типа, усилив распространение инфекции в глобальных масштабах. Такая точка зрения приводится в опубликованном в среду докладе "О нарушении прав человека в США - 2020" Госсовета КНР.

"Односторонние санкции Соединенных Штатов усугубили гуманитарный кризис, - говорится в документе. - В условиях пандемии, когда наступил ключевой момент, от которого зависят судьба, здоровье и благополучие человечества, <...> американское правительство, напротив, усилило санкционное давление на Иран, Кубу, Венесуэлу и Сирию".

В докладе подчеркивается, что из-за подобных мер Вашингтона оказавшиеся под санкциями страны "не смогли вовремя получить медикаменты, необходимые для борьбы с вирусом".

"Санкции [США] стали преградой для международного сотрудничества в сфере здравоохранения, увеличив риски для всех", - отмечается в нем.