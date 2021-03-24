Правозащитники сообщают о вызове на допрос главы центра "Белорусский Хельсинкский комитет"

МИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Незарегистрированный правозащитный центр "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК) сообщает, что главу организации Олега Гулака вызвали на допрос в Следственный комитет республики в качестве свидетеля по уголовному делу.

"Вызван на допрос 24 марта в центральный аппарат Следственного комитета в качестве свидетеля по уголовному делу председатель "Белорусского Хельсинкского комитета" Олег Гулак. Номер уголовного дела не указан", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте организации. В БХК заявили, что расценивают это как "давление и как попытку препятствовать деятельности правозащитной организации".

Правозащитники также сообщают, что на заседание Совета коллегии адвокатов в Минске в среду вызвали Дмитрия Лаевского, который является защитником пытавшегося выдвинуть свою кандидатуру в президенты Виктора Бабарико и члена Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака. Правозащитники заявляют, что адвокаты представителей штаба Бабарико преследуются за профессиональную деятельность: Максим Знак находится в СИЗО, Илья Салей - под домашним арестом, Людмилу Казак и Александра Пыльченко лишили адвокатской лицензии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Затем Тихановская инициировала создание Координационного совета с целью передачи президентской власти в стране путем проведения новых выборов. В августе Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания этой структуры. Тогда речь шла о публичных призывах к захвату государственной власти или к совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. 21 декабря Генпрокуратура дополнительно возбудила в отношении членов президиума совета уголовные дела по статьям о создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата государственной власти. Обвинения по данным статьям предъявлены находящимся под стражей членам КС Марии Колесниковой и Максиму Знаку.