Посол Молдавии сообщил, что визит Майи Санду в Россию пока не обсуждается

КИШИНЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Визит президента Молдавии Майи Санду, вступившей в должность в конце прошлого года, в Россию пока не обсуждается. Об этом сообщил посол республики в Москве Владимир Головатюк в опубликованном в среду интервью телеканалу "НТВ-Молдова".

"К сожалению, нет", - ответил дипломат на вопрос о возможной подготовительной работе к визиту.

Он рассказал, что в ходе состоявшейся 15 января онлайн-встречи Санду с главами дипломатических миссий Молдавии Россия была названа одним из приоритетных направлений во внешней политике. "Первой была Румыния, потом Украина, потом Евросоюз, потом РФ и потом США. Это серьезное заявление. Мы были готовы к тому, что надо начать дипломатическую работу по подготовке визита высокого ранга", - сказал Головатюк.

По словам посла, заявления президента обсуждались им на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и в Москве заявили, что "дверь <...> пока открыта".

Ранее Санду заявила, что готова посетить Россию, но с повесткой переговоров, которая "будет наполнена предметным содержанием". Однако в этом году в республике разразился политический кризис.

Санду, которая позиционирует себя как прозападного политика, одержала победу на президентских выборах в ноябре 2020 года. Она пообещала своим избирателям искоренить коррупцию в стране и для этого потребовала отставки правительства и роспуска парламента. Под давлением ее сторонников, вышедших на акции протеста в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику. Поддержку ему оказывала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая выступает за укрепление отношений с Россией, испорченных в период правления республикой проевропейских партий.

Президент рассчитывает распустить парламент и спровоцировать внеочередные выборы, поэтому блокирует назначение нового правительства. В настоящее время учрежденная Санду Партия действия и солидарности располагает всего 15 мандатами из 101. У ПСРМ, лидером которой является экс-президент Игорь Додон, в нынешнем составе парламента 37 мандатов.