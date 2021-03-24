Пашинян заявил, что правящий блок Армении до выборов намерен изменить избирательный кодекс

ЕРЕВАН, 24 марта. /ТАСС/. Правящий блок Армении "Мой шаг" до проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня, намерен изменить избирательный кодекс и перейти к пропорциональной системе. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы провели политические консультации с парламентскими фракциями "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения". В ходе этих консультаций мы приняли решение идти на досрочные парламентские выборы. Наши коллеги заявили, что не будут против, если мы изменим избирательный кодекс и перейдем к абсолютной пропорциональной системе, что и мы намерены сделать. То есть сообщили, что не будут голосовать за, но не выступят против", - заявил он.

Согласно действующему избирательному законодательству Армении, депутаты парламента избираются по смешанной системе - пропорциональной и так называемой рейтинговой. Места в парламенте между партиями распределяются пропорционально числу полученных партиями голосов. При этом избиратели голосуют не только за партии, но и за отдельных кандидатов из партийных списков. В результате депутатом становится тот, кто наберет больше голосов, чем другие из того же списка.

18 марта Пашинян после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.