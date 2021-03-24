В Белоруссии у участника протестов обнаружили арсенал оружия

МИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Новогрудке (Гродненская область) участника несогласованных акций, в доме у которого обнаружен оружейный арсенал и протестная атрибутика. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале .

"В доме мужчины правоохранители нашли протестную атрибутику: ленточки, листовки, флаги, письма с призывами выйти на площадь 25 марта 2021 года, а также оружейный арсенал: патроны, сменный пулеметный диск, пистолет, незарегистрированное охотничье ружье и предмет, похожий на составную часть автомата", - отмечается в сообщении официального представителя МВД.

Чемоданова уточнила, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям задержанного будет дана правовая оценка.

"В прошлом году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", - сообщили в МВД Белоруссии.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные протесты.