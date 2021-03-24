В резиденции Елизаветы II обезвредили подозрительное устройство и задержали мужчину

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину на территории Холирудского дворца, официальной резиденции британских монархов в Эдинбурге, а вызванная группа саперов обезвредила подозрительное устройство. Об этом сообщает агентство PA со ссылкой на полицию Шотландии.

По данным агентства, инцидент произошел во вторник вечером, угрозы для людей не было, ущерб зданию не нанесен. Начато расследование.

Королева Великобритании Елизавета II не была в Эдинбурге больше года. 94-летняя монарх и ее супруг герцог Эдинбургский Филип, которому в июне исполнится 100 лет, еще в марте прошлого года самоизолировались в Виндзоре, загородной королевской резиденции под Лондоном. Они вернулись туда вновь в ноябре после того, как в стране на фоне ухудшения эпидемической ситуации стали ужесточаться коронавирусные ограничения. 9 января стало известно, что королевский врач сделал Ее Величеству и принцу-консорту прививки от COVID-19.