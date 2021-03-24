Байден призовет лидеров стран ЕС на саммите 25 марта активнее противодействовать Китаю

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в видеообращении к саммиту ЕС 25 марта призовет лидеров стран Евросоюза более активно и скоординированно с Вашингтоном противодействовать Китаю. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО, в которой он впервые принял участие в ранге госсекретаря.

"Мы обсуждали Китай, но, что более важно, президент Байден будет говорить завтра с [Европейским] советом (саммитом ЕС - прим. ТАСС) по видеосвязи. По Китаю мы намерены поддерживать тесные консультации между США и ЕС, мы поделимся озабоченностями, которые у нас есть, в том числе по торговле, инвестициям и нарушениям прав человека", - сказал госсекретарь.

Что касается заключенного Евросоюзом с Китаем инвестиционного соглашения, которое ранее США осудили, Блинкен отметил, что Пекин должен продемонстрировать Брюсселю "выполнение своих обязательств, которые он принял на себя по этому соглашению по проблемам принудительного труда, дотаций госпредприятиям". Блинкен подчеркнул, что США будут внимательно следить за выполнением Китаем этих условий соглашения с ЕС.

По его словам, ЕС и США должны вести консультации "как продвигать совместные экономические интересы перед лицом Китая и как противостоять агрессивным действиям КНР". Также он предложил ЕС следить за неудачами Китая в выполнении его международных обязательств.

"Если мы [ЕС и США] действуем вместе и говорим в один голос, мы гораздо сильнее, чем каждый из нас поодиночке. Таким образом, когда мы должны противостоять различным китайским действиям, например, в сфере торговли, против которых выступаем мы все, мы должны действовать вместе. Когда США действуют в одиночку, они представляют 25% мирового ВВП, но когда они действуют вместе с европейскими и азиатскими партнерами, они объединяют 50 и даже 60% мирового ВВП. Пекину будет гораздо сложнее игнорировать это", - заключил он.