Блинкен призвал ЕС активно бороться с угрозами в сферах экономики, технологий и информации

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. США и Западная Европа должны более активно бороться с угрозами в сферах экономики, технологий и информации, в том числе действуя на упреждение. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с речью о зарубежных альянсах и партнерствах Вашингтона.

"Мы должны расширить свой потенциал ответа на угрозы в сферах экономики, технологий и информации. И мы не можем действовать только в обороне. Мы должны применять утвердительный подход", - подчеркнул шеф американской дипломатии. Его выступление транслировалось на сайте Госдепартамента США.

Главы внешнеполитических ведомств 30 стран - участниц НАТО провели во вторник и среду в Брюсселе первую личную встречу с участием представителя новой администрации США - Блинкена. Главными темами совещания стали обсуждение перестройки альянса в рамках концепции "НАТО-2030", которая должна подготовить организацию к "вызовам будущего", дискуссии о проблеме вывода войск из Афганистана, а также отношения с Россией.