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МИД Словении вызвал посла Китая из-за санкций против ЕС

Ранее Китай ввел санкции против ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР

ЛЮБЛЯНА, 24 марта. /ТАСС/. МИД Словении вызвал посла КНР в Любляне Ван Шуньцина для выражения недовольства в связи с введением Пекином санкций в отношении граждан и институтов Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте словенского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел пригласило на беседу посла Китая в Словении Ван Шуньцина. В разговоре, причиной которого стало утверждение КНР санкций против граждан Евросоюза, в том числе депутатов Европейского и национального парламентов, исследователей и дипломатов, словенская сторона заявила о недопустимости китайских мер. Было также подчеркнуто, что Европейский союз будет настаивать на защите своих ценностей и будет делать все от него зависящее, чтобы защитить своих граждан от неоправданных действий Китая", - отмечается в заявлении МИД Словении.

22 марта ЕС утвердил новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". В ответ в тот же день правительство Китая ввело санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

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