Румынские СМИ обвинили министра обороны в публикации секретных данных

БУХАРЕСТ, 24 марта. /ТАСС/. Министр национальной обороны Румынии Николае Чукэ потерял бдительность, утверждают в среду румынские СМИ, комментируя размещение на официальной странице министра в Facebook якобы секретных данных.

"Серьезный промах, совершенный министром обороны", - пишет агентство Mediafax. "Оплошность министра обороны Николае Чукэ", - отметил телеканал Digi 24.

Глава военного ведомства вместе с рядом парламентариев посетил во вторник Академию сухопутных войск имени Николае Бэлческу в Сибиу. На одной из фотографий, сделанных во время события, министр стоит перед панно, на котором написаны несколько паролей и телефонных номеров. Через несколько часов администраторы страницы министра в Facebook удалили фотографию, однако журналисты успели сделать скрин-шот и распространили снимок в соцсетях.

Позднее пресс-служба Минобороны разъяснила, что речь идет о несекретной информации, предназначенной, однако, для внутреннего пользования. Фотография была сделана в городском кол-центре Минобороны, а данные принадлежат его сотрудникам, которые регистрируют лиц для вакцинации против коронавируса (пароли для доступа на видеоконференцию, к лэптопу и к адресу электронной почты, а также телефонные номера сотрудников).

"Сообщаем, что никто не использовал и не пытался использовать сфотографированные пароли, которые были немедленно изменены", - сообщило позднее Минобороны, добавив, что министр распорядился провести проверку соблюдения правил сотрудниками и принятия соответствующих мер.