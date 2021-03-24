Аргентина вышла из Группы Лимы из-за несогласия с ее позицией по кризису в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 марта. /ТАСС/. Аргентина вышла из Группы Лимы, так как считает ее политику в отношении Венесуэлы неэффективной. Об этом сообщило в среду аргентинское министерство иностранных дел.

"Сегодня Аргентина официально вышла из так называемой Группы Лимы, поскольку считает, что действия, которые предпринимала Группа в международной сфере с целью изоляции правительства Венесуэлы и ее представителей, ни к чему не привели", - говорится в сообщении.

Власти Аргентины также раскритиковали санкции в отношении Венесуэлы. "Мы в очередной раз заявляем, что лучший способ помощь венесуэльцам - способствовать установлению инклюзивного диалога, в котором все стороны будут участвовать на равных условиях", - добавили в МИД,

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

Аргентина изменила политику в отношении Венесуэлы после того, как в декабре 2019 года пост президент занял левоцентрист Альберто Фернандес.