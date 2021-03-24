Блинкен: ЕС может ждать "справедливого участия" в выработке совместных с США решений

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) может рассчитывать на справедливое участие в выработке совместных с Соединенными Штатами решений в области безопасности. С таким обещанием выступил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он произнес в рамках визита в Брюссель в штаб-квартире НАТО речь о зарубежных альянсах и партнерствах Вашингтона. Это выступление транслировалось на сайте Госдепартамента.

Глава американской дипломатии признал, что "доверие [к США] в какой-то степени пошатнулось за последние несколько лет" в результате той политики, которую проводила предыдущая вашингтонская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом. "Поэтому позвольте мне ясно заявить о том, что могут обещать союзникам и партнерам Соединенные Штаты. Когда наши союзники берут на себя справедливую долю бремени, они будут резонно ожидать справедливого участия в выработке решений. Мы [США] будем это уважать", - провозгласил Блинкен.

"Это, - заверил госсекретарь США, - начинается с проведения консультаций с нашими [зарубежными] друзьями. На ранних этапах и часто". "Речь идет о ключевой части внешней политики [США] в администрации Байдена - Харрис. И это изменение, которое наши союзники уже видят и ценят", - заявил Блинкен. Джо Байден является новым руководителем американской администрации, Камала Харрис - нынешний вице-президент США.

"Мы будем относиться к усилиям наших союзников, направленным на то, чтобы укрепить свой потенциал, как к ценным активам, а не как у грозам. За счет усиления союзников укрепляются и альянсы", - сказал Блинкен. Кроме того, отметил он, США будут действовать так, чтобы их усилия по нейтрализации угроз были "совместимыми" с теми шагами подобного рода, которые делают их союзники. Вашингтон будет добиваться того, чтобы и его зарубежные партнеры поступали таким же образом, подчеркнул госсекретарь.

Главы внешнеполитических ведомств 30 стран - участниц НАТО провели во вторник и среду в Брюсселе первую личную встречу с участием представителя новой администрации США - Блинкена. Главными темами совещания стали обсуждение перестройки альянса в рамках концепции "НАТО-2030", которая должна подготовить организацию к "вызовам будущего", дискуссии о проблеме вывода войск из Афганистана, а также отношения с Россией.