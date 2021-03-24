Amnesty International призвала дипломатов документировать протесты в Белоруссии

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия") призвала иностранных дипломатов использовать свой статус, чтобы документировать ход протестов в Белоруссии, запланированных на 25 марта, когда в стране будет отмечаться День воли. Об этом говорится в заявлении, распространенном правозащитниками в среду.

"Заявления белорусских властей накануне демонстраций, запланированных на 25 марта (День воли), вызывают серьезную обеспокоенность по поводу того, что ответные меры милиции снова будут отмечены жестоким насилием, - сказано в документе. - Поскольку многие журналисты, документировавшие милицейское насилие в Беларуси, были заключены под стражу, Amnesty International призывает дипломатических представителей вести наблюдение за уличными протестами и показывать события в прямом эфире, используя свой дипломатический иммунитет для разоблачения возможного насилия со стороны милиции. Организация также призывает все предприятия, работающие в Беларуси, срочно провести комплексную проверку, чтобы убедиться, что они своими действиями не вызывают и не способствуют нарушениям прав человека в стране".

8 ноября прошлого года белорусские власти объявили двух британских дипломатов персонами нон грата и выслали их из Белоруссии "ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц". По данным правоохранительных органов, эти дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации и о ходе протестов. В ответ власти Великобритании выслали из страны двух белорусских дипломатов в качестве симметричной реакции на действия Минска.

Заявление Amnesty International последовало после того, как 19 государств, в том числе Великобритания, Германия, Канада и США, поддержали учреждение нового механизма по сбору и хранению данных о нарушении прав человека в Белоруссии. Он получил название International Accountability Platform ("Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности") и начинает свою работу с 24 марта.

Ранее представители белорусской оппозиции обратились к властям Минска за разрешением провести 25 марта акцию по случаю Дня воли, когда в стране отмечают образование Белорусской народной республики. Городские власти отказали заявителям в проведении мероприятия.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов выборов, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить масштабные митинги и шествия весной.