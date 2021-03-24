Власти Южной Осетии планируют подписать соглашение с РФ о повышении зарплат в апреле

ЦХИНВАЛ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Южной Осетии в апреле планируют подписать соглашения с РФ о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы и довести их до уровня заработных плат Северо-Кавказского федерального округа, сообщил председатель правительства закавказской республики Геннадий Бекоев в среду на пресс-конференции в Цхинвале.

"Скорее всего, уже в апреле мы подпишем соглашение, и уже в мае работники бюджетной сферы получат другие, повышенные зарплаты", - сказал Бекоев.

Он уточнил, что заработная платы работникам бюджетной сферы в текущем году выйдет на уровень зарплат Северо-Кавказского федерального округа 2021 года, а работникам государственной гражданской службы - до уровня зарплат СКФО 2017 года.

В Министерстве финансов Южной Осетии уточнили, что среднемесячный размер заработной платы в республике составляет порядка 17 тыс. рублей.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника на 2020 год составила по округу 31 452 рублей.

Ранее сообщалось, что вопросы повышения денежного содержания работников бюджетной сферы и государственных служащих с 2021 года обсуждались в Москве президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым и заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.