Меркель не видит необходимости в вынесении в Бундестаг вопроса о доверии правительству

БЕРЛИН, 24 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не видит необходимости в вынесении на обсуждение Бундестага вопроса о доверии своему правительству. Об этом она заявила в среду в эфире телеканала ARD .

"В этом нет необходимости. Я не буду этого делать", - сказала Меркель. Она напомнила, что ранее попросила прощения у граждан за попытку кабмина объявлять 1 и 3 апреля дополнительными нерабочими днями. "Я считаю, что было правильным это сделать", - отметила канцлер.

Католическая Пасха выпадает в этом году на 4 и 5 апреля, эти дни являются праздничными и нерабочими. Кроме этого, в обычных условиях выходным днем была бы и Страстная пятница, которая выпадает на 2 апреля. Меркель же решила, что нерабочими днями следует объявить также 1 и 3 апреля, ее целью было свести к минимуму общественную жизнь сразу на пять дней на фоне роста коронавирусной статистики. Это решение стало объектом серьезной критики, поскольку общественность и бизнес, напротив, рассчитывали на смягчение карантина на пасхальные праздники. Федеральные земли, где эпидемиологическая ситуация менее напряженная, собирались разрешить внутренний туризм для граждан с отрицательными тестами.

В итоге канцлер признала это ошибкой и изменила свое решение. Тем не менее, представители оппозиции, в частности, Левой партии (ЛП) и Свободной демократической партии (СвПД), посоветовали Меркель вынести вопрос о доверии своему правительству.

Согласно Конституции Германии, такие механизмы может задействовать только канцлер по собственной инициативе. В 2005 году такой вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер. Тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.

В последние месяцы предметом серьезной критики стали действия правительства ФРГ в условиях пандемии. Общественность недовольна постоянным продлением карантина, который действует с ноября 2020 года, а также якобы недостаточно быстрыми темпами вакцинации. Депутаты Бундестага со своей стороны недовольны тем, что решения принимаются без участия парламента.