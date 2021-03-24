США выразили готовность к значимой дипломатии для возвращения к ядерной сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация готова участвовать в содержательных многосторонних дипломатических переговорах в целях возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), призванный урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Ирана. Об этом говорится в обнародованном в среду совместном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Этот документ был принят по итогам их переговоров в Брюсселе. В Вашингтоне текст заявления распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Блинкен вновь подтвердил готовность Вашингтона опять заниматься значимой дипломатией в целях обеспечения взаимного возвращения США и Ирана к полной имплементации СВПД", - отмечается в коммюнике. В нем также подчеркивается, что США и ЕС поддерживают контакты Борреля "как координатора СВПД со всеми заинтересованными партнерами в целях полной имплементации обязательств в ядерной сфере и в области отмены санкций". "Соединенные Штаты выразили готовность участвовать в ориентированных на [конкретный] результат обсуждениях такого рода", - заверяют Блинкен и Боррель.

По их свидетельству, США и ЕС также подтверждают, что считают СВПД "ключевым достижением многосторонней дипломатии, невзирая на имеющиеся сложности". При этом Боррель и Блинкен высказали обеспокоенность "продолжающимся отходом Ирана" от его "обязательств в рамках СВПД". Кроме того, они сигнализировали о полной поддержке работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью независимого наблюдения за выполнением Тегераном положений СВПД.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее американское правительство пока не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Однако Блинкен 10 марта утверждал, что США пойдут на смягчение рестрикций в отношении Ирана только после его возвращения к СВПД.