Президент Кипра считает, что хорошие отношения Москвы и Анкары пойдут на пользу республике

НИКОСИЯ, 24 марта. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис считает, что хорошие отношения, сложившиеся между Москвой и Анкарой, пойдут только на пользу процессу кипрского урегулирования. С такими словами он выступил в среду во время своей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которая состоялась в Афинах.

"Я знаю, что у вас сложились прекрасные отношения с Турцией, и это нас не беспокоит. Напротив, мы говорим, что нашим друзьям лучше дружить с теми, с кем у нас есть разногласия, потому что таким образом они могут выступить в качестве посредника и оказать нам содействие. И мы с нетерпением ждем этого на предстоящей конференции по Кипру, которую генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] созывает в Женеве с 27 по 29 апреля", - цитирует главу островного государства кипрское Бюро печати и информации.

Анастасиадис сказал, что эти посреднические усилия нужны для того, "чтобы Турция поняла, что самым идеальным решением для турок-киприотов является то, которое предусмотрено в резолюциях ООН" и предусматривает преобразование Республики Кипр в двузональную и двухобщинную федерацию. "Принимая во внимание карту Организации Объединенных Наций (т.е. перечень признаваемых международным сообществом государств мира - прим. ТАСС) и наш статус европейской страны, это позволит сформировать функционирующее и устойчивое государство. Мы надеемся на вашу помощь в этом", - заявил президент Кипра, обращаясь к российскому премьеру.

По заверении этой встречи Анастасиадис написал в Twitter, что он выразил Мишустину глубокую признательность за неизменную поддержку Россией усилий Республики Кипр по достижению всеобъемлющего урегулирования проблемы разделенного острова и "подчеркнул важную роль России как постоянного члена Совета Безопасности ООН".

Кипрская проблема

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, где в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра, которую в мировом сообществе признает только Анкара. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Все попытки международного сообщества решить кипрскую проблему и объединить разделенный остров пока оказывались безрезультатными. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, преследующий цель добиться возобновления межобщинных переговоров по кипрскому урегулированию, собирает 27-29 апреля в Женеве неофициальный саммит по Кипру с участием лидеров греческой и турецкой общин острова и глав МИД Греции, Турции и Великобритании - трех стран, которые имеют статус держав-гарантов кипрской независимости, территориальной целостности и безопасности. В этой конференции также примет участие делегация ООН, возглавляемая самим Гутерришем, а также - в качестве наблюдателя - представитель Евросоюза.

Позиции сторон в отношении формата урегулирования кипрской проблемы во многом прямо противоположны. Греко-кипрское руководство и Афины настаивают на формировании на острове двухобщинной и двузональной федерации, как прописано в резолюциях СБ ООН, и утверждают, что переговоры следует продолжать с той точки, на которых они были прекращены во время предыдущего саммита по Кипру, который состоялся в 2017 году в Кран-Монтане (Швейцария). В то же время турки-киприоты и Анкара соглашаются вести диалог с совершенно новых стартовых позиций на основе признания международным сообществом факта существования на острове двух раздельных государств, что исключает возможность создания федерации и заставляет рассматривать такие варианты как конфедерация или союз двух стран. Кроме того, греко-кипрская сторона считает институт держав-гарантов устаревшим, а турко-кипрское руководство требует сохранения этого статуса за Турцией.