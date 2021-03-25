Представители Великобритании, Франции и Кипра заявили в Афинах о тесных связях с Грецией

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. Представители Великобритании, Франции и Кипра на торжествах по случаю 200-летия греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов заявили о тесных духовных связях с Грецией и своем восхищении ее борьбой за свободу и независимость от могучей Османской империи в XIX веке. На приеме в президентском дворце в среду вечером выступили президент Греции Катерина Сакелларопулу, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, министр обороны Франции Флоранс Парли и президент Кипра Никос Анастасиадис. Выступления транслировал греческий государственный телеканал ERT1.

По его мнению, триумф Греции произошел не благодаря отдельным героям, а благодаря необычайному мужеству и энергии ее народа. "Если бы греческий народ не решил сражаться перед лицом ужасных страданий и в крайне неблагоприятных условиях, независимость никогда не была бы завоевана", - подчеркнул принц Чарльз.

Министр обороны Франции Флоранс Парли поблагодарила Грецию от лица президента Франции Эмманюэля Макрона, который к большому своему сожалению не смог приехать на торжества в честь 200-й годовщины революции. "Мы чувствуем во Франции огромный энтузиазм, как и во всем мире, когда мы говорим о великой борьбе за свободу, - сказала министр. - Мы восхищаемся этим народом, сказавшим "Охи" ("Нет") [на ультиматум фашистской Италии в 1940 году], этим культом свободы, который вы приобрели с таким трудом".

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что "идея свободы, воплощенная в героической революции, позволила устранить любые разногласия, объединить нацию и в конечном итоге одержать небольшому числу греков победу над огромной Османской империей".

Военный парад в честь революции

Греция проведет в четверг военный парад 25 марта в честь 200-летия начала национально-освободительной революции против длившегося в течение четырех веков ига Османской империи. В этой почти 10-летней борьбе грекам помогли Россия, Франция и Великобритания. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость. На торжества 25 марта были приглашены представители России, Франции и Великобритании - стран, которые способствовали освобождению Греции.

Последний опрос общественного мнения, распространенный 9 марта 2021 года Центром либеральных исследований Kefim, показал, что 4 из 10 греков считают, что именно Россия внесла решающий вклад в победу Эллады в ее вооруженной борьбе за независимость от Османской империи. Так, на вопрос, "какая из стран внесла наибольший позитивный вклад" в период революции, 38,2% респондентов ответили: Россия. 22,6% назвали таковым вклад Франции, а 19,4% - Великобритании.