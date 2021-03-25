Суд в Киеве предъявил обвинение участникам беспорядков у офиса президента

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева в среду вечером избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста главе националистической организации "Неизвестный патриот" Евгению Строканю за участие в беспорядках возле офиса президента Украины 20 марта.

"Печерский райсуд Киева отправил подозреваемого в хулиганстве с применением оружия главу ультраправой организации "Невидомый патриот" ("Неизвестный патриот") Евгения Строканя под круглосуточный домашний арест", - сообщило издание судебной журналистики "Граты" ("Решетка").

Ранее правоохранители предъявили обвинение в хулиганстве пятерым участникам беспорядков во время акции в поддержку радикала Сергея Стерненко, которая прошла в минувшую субботу около офиса президента Владимира Зеленского. Она была приурочена ко дню рождения бывшего главы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Одесской области Стерненко, приговоренного на Украине к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Митингующие требовали освободить Стерненко и других заключенных. Они жгли файеры и бросали шумовые гранаты, оставили надписи краской на фасаде здания президентского офиса, выбили стекла и разбили табличку с надписью "Офис президента". По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. Эксперты подсчитали, что ремонт фасада здания обойдется по меньшей мере в $72 тыс.