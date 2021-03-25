В Японии заявили, что высота полета ракет КНДР не превышала 100 км

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Максимальная высота полета запущенных в четверг КНДР двух баллистических ракет не превышала 100 км, они пролетели расстояние около 450 км. Об этом заявил журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси.

"Сегодня утром Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет с восточного побережья страны в восточном направлении. Максимальная высота их полета не превышала 100 км, что ниже, чем при запусках ракет "Скад". По нашим расчетам, они пролетели расстояние порядка 450 км", - сказал он.

Министр также подтвердил, что Япония не зафиксировала никакого ущерба воздушными и морским судам в связи с проведенным КНДР запуском. По словам Киси, правительство Японии заявило протест КНДР в ответ на испытания. Токио находится в тесном контакте с Вашингтоном и Сеулом с целью обмена информацией о пусках.

Агентство Kyodo в свою очередь сообщило, что максимальное расстояние, которое преодолели ракеты КНДР, составило 430 км, никакого ущерба от их падения в море не зафиксировано. Отмечается, что одна из ракет пролетела 420 км, другая - 430 км.

Ранее японский премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил, что КНДР впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск баллистических ракет. Глава правительства назвал эти действия Пхеньяна угрозой для безопасности Японии и региона, где она расположена. Премьер указал на то, что подобные запуски являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Кроме того, премьер-министр Японии распорядился приложить все усилия для сбора информации о проведенных КНДР испытаниях, а также подтвердить безопасность морских и воздушных судов.